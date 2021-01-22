Как известно, вторая часть сезона в украинской Премьер-лиге начнется 13 февраля. Лидер чемпионата Украины – Динамо – в этот день сыграет с Олимпиком.

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По сообщению издания Meta Ratings, подопечные Мирчи Луческу будут принимать донецкую команду на стадионе Динамо им. Валерия Лобановского. Кроме того, скорее всего, и другие домашние матчи киевлян пройдут на клубной арене.

Напомним, после 13 туров Динамо возглавляет турнирную таблицу УПЛ, имея в своем активе 30 очков. Шахтер, который идет вторым, отстает от "бело-синих" на один пункт.

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