Як відомо, друга частина сезону в українській Прем'єр-лізі розпочнеться 13 лютого. Лідер чемпіонату України – Динамо – цього дня зіграє з Олімпіком.

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За повідомленням видання Meta Ratings, підопічні Мірчі Луческу прийматимуть донецьку команду на стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського. Окрім того, швидше за все, і інші домашні матчі киян пройдуть на клубній арені.

Нагадаємо, після 13 турів Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, маючи в своєму активі 30 очок. Шахтар, який йде другим, відстає від "біло-синіх" на один пункт.

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