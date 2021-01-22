Уругвайский легионер Динамо Карлос Де Пена выбрал довольно специфичный для иностранцев, но такой традиционный для украинцев, способ восстановления.

Пока одни игроки Динамо прогуливались по Дубаю (Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Александр Сирота, Владислав Супряга и Александр Тымчик), Карлос Де Пена выбрал другой способ восстановления после спарринга с солигорским Шахтером.

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Уругвайский полузащитник показал, как ему на спину ставили банки. "До и после", – подписал фотографии пораженный Де Пена на своей странице в социальной сети Instagram.

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