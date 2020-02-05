Динамо провалило апелляцию относительно расистского скандала по мотивам матча с Шахтером, – СМИ

Похоже, киевский клуб будет вынужден заплатить штраф и провести матч без зрителей.

Апелляция Динамо относительно решения КДК УАФ по мотивам матча 14-го тура УПЛ против Шахтера (1:0) – отклонена в полном объеме, сообщает Sport Arena.

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У руководства "бело-синих" еще есть возможность обратиться к CAS, в противном случае киевляне будут вынуждены заплатить 500 тысяч грн штрафа и провести поединок с закрытыми трибунами.

Напомним, во время скандальной встречи фанов Динамо обвинили в проявлениях расизма относительно бразильских легионеров Шахтера.

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