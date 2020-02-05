Динамо провалило апеляцію щодо расистського скандалу за мотивами матчу з Шахтарем, – ЗМІ

Схоже, київський клуб буде змушений заплатити штраф та провести матч без глядачів.

Апеляція Динамо щодо рішення КДК УАФ за мотивами матчу 14-го туру УПЛ проти Шахтаря (1:0) – відхилена у повному обсязі, повідомляє Sport Arena.

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У керівництва "біло-синіх" ще є можливість звернутись до CAS, в іншому випадку кияни будуть змушені заплатити 500 тисяч грн штрафу та провести поєдинок із закритими трибунами.

Нагадаємо, під час скандальної зустрічі фанів Динамо звинуватили у проявах расизму щодо бразильських легіонерів Шахтаря.

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