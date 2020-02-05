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Динамо провалило апеляцію щодо расистського скандалу за мотивами матчу з Шахтарем, – ЗМІ

20:45 253 Читать на русском
Динамо провалило апеляцію щодо расистського скандалу за мотивами матчу з Шахтарем, – ЗМІ
Шахтар – Динамо / Фото Reuters

Схоже, київський клуб буде змушений заплатити штраф та провести матч без глядачів.

18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон

Апеляція Динамо щодо рішення КДК УАФ за мотивами матчу 14-го туру УПЛ проти Шахтаря (1:0) – відхилена у повному обсязі, повідомляє Sport Arena.

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У керівництва "біло-синіх" ще є можливість звернутись до CAS, в іншому випадку кияни будуть змушені заплатити 500 тисяч грн штрафу та провести поєдинок із закритими трибунами.

Нагадаємо, під час скандальної зустрічі фанів Динамо звинуватили у проявах расизму щодо бразильських легіонерів Шахтаря.

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Теги
Тайсон Тайсон Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар Динамо Динамо КДК УАФ Расизм у футболі
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