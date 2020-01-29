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"Они не хотят меня отпускать", – Тайсон снова намекнул на желание покинуть Шахтер

11:07 161 Читати українською
"Они не хотят меня отпускать", – Тайсон снова намекнул на желание покинуть Шахтер
Тайсон / фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тайсон продолжает давить на донецкий клуб с целью перейти в другую команду.

В своем Инстаграме бразилец опубликовал фото с тренировки "горняков", подписав его: "Продолжаю стоять. Продолжаю верить".

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В комментариях к Тайсону обратился один из его подписчиков: "Давай соберем деньги, чтобы выкупить твой контракт". На это футболист ответил: "Они не хотят меня отпускать".

Напомним, что в течение длительного времени Тайсон пытается устроить свой уход из Шахтера, но клуба, готового осуществить переход на условиях дончан, до сих пор не нашлось. "Горняки" хотят получить за бразильца около 30 млн евро.

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