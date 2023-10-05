Динамо против СК Днепр-1 – УПЛ утвердила даты и время начала матчей 11-го тура
Украинская Премьер-лига приняла важные решения по проведению очередного тура.
Матчи 11-го тура чемпионата Украины будут проводиться в течение 3 дней: с 20 по 22 октября включительно, сообщает официальный сайт УПЛ.
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Центральным поединком тура станет противостояние между Динамо и СК Днепр-1 – первым надо максимально использовать осечку Шахтера, а вторым наверстывать после провального старта сезона. Кроме того, интересно будет понаблюдать за дуэлью корифеев украинского тренерского цеха – Романа Григорчука и Владимира Шарана.
20 октября (пятница)
Оболонь – Заря – 17:00
Металлист 1925 – Кривбасс – 19:00
21 октября (суббота)
Черноморец – Минай – 15:00
Шахтер – ЛНЗ – 17:00
Александрия – Колос – 19:00
22 октября (воскресенье)
Верес – Рух – 13:00
Ворскла – Полесье – 15:00
Динамо – СК Днепр-1 – 17:00
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