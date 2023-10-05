Матчи 11-го тура чемпионата Украины будут проводиться в течение 3 дней: с 20 по 22 октября включительно, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Центральным поединком тура станет противостояние между Динамо и СК Днепр-1 – первым надо максимально использовать осечку Шахтера, а вторым наверстывать после провального старта сезона. Кроме того, интересно будет понаблюдать за дуэлью корифеев украинского тренерского цеха – Романа Григорчука и Владимира Шарана.

20 октября (пятница)

Оболонь – Заря – 17:00

Металлист 1925 – Кривбасс – 19:00

21 октября (суббота)

Черноморец – Минай – 15:00

Шахтер – ЛНЗ – 17:00

Александрия – Колос – 19:00

22 октября (воскресенье)

Верес – Рух – 13:00

Ворскла – Полесье – 15:00

Динамо – СК Днепр-1 – 17:00

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