"Из Украины было похищено и вывезено в Россию по меньшей мере 19 тысяч детей. Российскими военными разрушено 2767 учебных заведений в Украине. Пострадали 344 спортивных объекта. 95 из них Россией разрушены полностью или уничтожены частично.

ФИФА может повторить позорное решение УЕФА о возвращении россиян

Оккупационный российский режим продолжает убивать и похищать украинских детей, уничтожает объекты гражданской инфраструктуры, включая стадионы и спортивные школы, не оставляя украинским детям возможностей не то, что для занятий спортом, а для обычной жизни. Так, с начала полномасштабного вторжения Россия убила 504 ребенка, и еще 1129 получили ранения в результате российской агрессии. Уже задокументировано 3209 преступлений российских оккупантов против детей, включая 13 фактов сексуального насилия против несовершеннолетних.

Агрессивная Россия лишила украинских детей не только возможности тренироваться, но и мирно и безопасно жить. Сотен наших детей она лишила жизни. В то же время УЕФА и ФИФА возвращают на соревнования российских детей, которые по вине этого органа будут уверены, что их страна имеет право убивать других и все делает правильно.

Мы требуем отмены решений ФИФА и УЕФА, как ограничивающих права украинских детей, которых Россия лишила права безопасно тренироваться и просто жить в родной стране, без угрозы быть украденным, изнасилованным или убитым.

Украина обратилась ко всем ассоциациям-членам УЕФА с просьбой присоединиться к бойкоту любых матчей с РФ. Официально о таком бойкоте уже заявили ассоциации футбола Англии, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Финляндии, Ирландии, Норвегии, Румынии. Еще несколько стран - Швейцария, Чехия, Нидерланды и Эстония – заявили, что ждут дальнейших объяснений от УЕФА.

Мы твердо убеждены, что футбол всегда должен пропагандировать мир, толерантность и справедливость, а не побуждать продолжать войну и пропагандировать безнаказанность. Мы призываем ФИФА и УЕФА противостоять насилию и агрессии со стороны РФ. Мы будем решительно отстаивать эту позицию, пока Россия будет воевать против Украины и пока не восстановится мир на европейском континенте", – говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице Минмолодьспорта.

Напомним, сборным России U-17 позволят выступать на чемпионате мира, если они пройдут квалификацию. Такое решение ФИФА утвердила вслед за УЕФА, которая разрешила принимать россиянам участие в чемпионатах Европы.

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