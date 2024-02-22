Полуфинал Кубка Греции между Панатинаикосом и ПАОКом превратился в битву с фантастическим сценарием.

Кубок Греции, полуфинал, второй матч

Панатинаикос – ПАОК – 1:2 в дополнительное время, 6:5 в серии пенальти (первый матч – 1:0)

Голы: Лимниос, 120+9 – Живкович, 72, Кендзера, 105

Составы команд наполнены бывшими представителями Динамо и Шахтера. У Панатинаикоса это Бернард (основа), Вербич (вне заявки), на что ПАОК ответил Кендзерой, Тайсоном (оба основа) и Маркосом Антонио (выйдет на замену).

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"Зеленые" долго удерживали минимальный гандикап с гостевого матча, но на 72-й минуте таки пропустили от Живковича. Пошли экстратаймы. На последних секундах первого Кендзера замкнул подачу партнера с углового – ПАОК приближается к финалу!

Впрочем, не суждено. Бывший защитник Челси Баба Рахман потерял сознание после столкновения головами с соперником. Игрока вынесли на носилках, а ПАОКу пришлось отбиваться в меньшинстве длительное компенсированное время. На 120+9 "орлы" не выдержали – красивая комбинация Панатинаикоса привела к голу Лимниоса.

Серия пенальти стала отдельной драмой. Панатинаикос трижды давал ПАОКу шансы выиграть "лотерею", но гости в решающие моменты проигрывали дуэли экс-киперу Фиорентины Бартоломею Дронговски. Коленки затряслись и у россиянина Магомеда Оздоева, а вот Кендзера с Антонио пробили четко. Роковым для ПАОКа оказался курьезный промах Саматты в стиле Джона Терри на московском финале ЛЧ-2008. Панатинаикос выиграл серию со счетом 6:5 и вышел в финал, где встретится с победителем пары Панетоликос – Арис.

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