Испанский Депортиво, который последние годы переживал серьезный кризис, снова рвется к славе. Клуб из Ла-Коруньи идет третьим в третьем по силе дивизионе и имеет отличные шансы подняться в Сегунду.

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Одним из лидеров и двигателей нынешнего Депортиво является экс-форвард Карпат и Динамо Лукас Перес, который в текущем сезоне в 24-х матчах успел забить за команду 8 голов и отдать 12 ассистов.

Его мяч в ворота Тарасона (4:1) в последнем туре стал 50-м в футболке Депортиво (за весь период пребывания в команде). Как следствие, 35-летний форвард попал в элитарный клуб "топ-20 лучших бомбардиров" в истории галисийцев.

По сообщению Marca, Перес отныне делит 19/20 строчки с бразильцем Джалминией, который выступал за команду с 1997 по 2004 годы. К слову, лидером Депортиво по этому показателю остается Диего Тристан, который забил 110 голов в 254 матчах.

Напомним, Перес начинал в мадридском Атлетико. Успел поиграть за Райо Вальекано, Карпаты, Динамо (дубль), ПАОК, Депортиво (2014-2016), Арсенал, Депортиво (2017-2018), Вест Хэм, Алавес, Эльче, Кадис и снова Депортиво (с 1 января 2023-го и до сих пор).

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