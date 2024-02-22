Півфінал Кубка Греції між Панатінаїкосом та ПАОКом перетворився на битву з фантастичним сценарієм.

Кубок Греції, півфінал, другий матч

Панатінаїкос – ПАОК – 1:2 у додатковий час, 6:5 в серії пенальті (перший матч – 1:0)

Голи: Лімніос, 120+9 – Живковіч, 72, Кендзьора, 105

Склади команд наповнені колишніми представниками Динамо та Шахтаря. У Панатінаїкоса це Бернард (основа), Вербіч (поза заявкою), на що ПАОК відповів Кендзьорою, Тайсоном (обидва основа) і Маркосом Антоніо (вийде на заміну).

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"Зелені" довго утримували мінімальний гандикап з гостьового матчу, але на 72-й хвилині таки пропустили від Живковіча. Пішли екстратайми. На останніх секундах першого Кендзьора замкнув подачу партнера з кутового – ПАОК найближається до фіналу!

Втім, не судилося. Колишній захисник Челсі Баба Рахман втратив свідомість після зіткнення головами зі суперником. Гравця винесли на ношах, а ПАОКу довелося відбиватися у меншості тривалий компенсований час. На 120+9 "орли" не витримали – красива комбінація Панатінаїкоса призвела до гола Лімніоса.

Серія пенальті стала окремою драмою. Панатінаїкос тричі давав ПАОКу шанси виграти "лотерею", але гості у вирішальні моменти програвали дуелі екс-кіперу Фіорентини Бартоломею Дронговскі. Колінця затрусились і в росіянина Магомеда Оздоєва, а от Кендзьора з Антоніо пробили чітко. Фатальним для ПАОКа виявився курйозний промах Саматти у стилі Джона Террі на московському фіналі ЛЧ-2008. Панатінаїкос виграв серію з рахунком 6:5 і вийшов до фіналу, де зустрінеться з переможцем пари Панетолікос – Аріс.

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