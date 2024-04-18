Динамо против Шахтера – УПЛ утвердила даты и время начала матчей 28-го тура
Украинская Премьер-лига приняла важные решения по проведению очередного тура.
Матчи 28-го тура чемпионата Украины будут проводиться в течение 3 дней: с 11-го по 13 мая включительно, сообщает официальный сайт УПЛ.
Судаков назвал своих кумиров среди действующих футболистов – экс-партнеры Зинченко и Чигринского и одноклубник Лунина
Изюминкой тура станет долгожданное Классическое – противостояние Шахтера и Динамо. Также интересно будет посмотреть на тренерские дуэли Руслана Ротаня и Юрия Максимова, а также Романа Григорчука и Виктора Скрипника.
11 мая (суббота)
Ворскла – Минай – 13:00
Оболонь – Рух – 15:30
Шахтер – Динамо – 18:00
12 мая (воскресенье)
Александрия – СК Днепр-1 – 13:00
Черноморец – Металлист 1925 – 15:30
Кривбасс – Полесье – 18:00
13 мая (понедельник)
Колос – ЛНЗ – 15:30
Заря – Верес – 18:00
Суркіс у воротах, "новий Циганков" і Мотя-бомбардир – яким буде Динамо через 5 років?