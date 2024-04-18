Матчі 28-го туру чемпіонату України будуть проводитись протягом 3 днів: з 11-го по 13 травня включно, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Родзинкою туру стане довгоочікуване Класичне – протистояння Шахтаря та Динамо. Також цікаво буде подивитись на тренерські дуелі Руслана Ротаня і Юрія Максимова, а також Романа Григорчука і Віктора Скрипника.

11 травня (субота)

Ворскла – Минай – 13:00

Оболонь – Рух – 15:30

Шахтар – Динамо – 18:00

12 травня (неділя)

Олександрія – СК Дніпро-1 – 13:00

Чорноморець – Металіст 1925 – 15:30

Кривбас – Полісся – 18:00

13 травня (понеділок)

Колос – ЛНЗ – 15:30

Зоря – Верес – 18:00

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