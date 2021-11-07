Динамо заинтересовано в услугах полузащитника Бока Хуниорса Себастьяна Вильи, сообщает El Intransigente.

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Аргентинский гранд готов попрощаться с 25-летним колумбийцем во время зимнего трансферного окна, чтобы получить деньги для работы на трансферном рынке. По информации источника, киевляне уже сделали предложение аргентинскому клубу и теперь ждут ответа.

Напомним, Вилья – воспитанник колумбийского Депортес Толима. С 2018 года выступает в Бока Хуниорс, за который успел провести 102 матча (16 голов и 14 ассистов). Также за плечами Себастьяна 4 матча за национальную сборную Колумбии. Transfermarkt оценивает игрока в 5,5 млн евро.

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