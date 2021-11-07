"Любой, кто меня знает как личность, знает же, что я не "ми-ми-ми", но в матче между Ворсклой и Динамо я пострадал от расизма. Оскорбления были с трибун и от одного из их игроков (имя футболиста бразилец не назвал, – прим.).

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Я думаю, что это уже слишком. Мы все люди, все едим, у нас есть чувства, эмоции, мы истекаем кровью, счастливы или грустны. Когда мы умрем, то все станем одинаковыми. Но в глубине души мне жаль таких людей, потому что у них грязный дух, грубое сердце, и они определенно несчастны в глубине души. Но да простит Бог этих плохих людей!

Но я прошу: давайте перестанем относиться к людям, как к мусору из-за нашего цвета кожи. Я черный и очень горжусь этим. Я люблю свой цвет", – цитирует Рангеля Lance.

Напомним, в матче 14-го тура УПЛ Ворскла одолела Динамо, нанеся киевлянам первое поражение в сезоне. Первый гол полтавчан на 34 минуте забил именно Рангель.

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