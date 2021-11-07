Динамо зацікавлене у послугах півзахисника Бока Хуніорс Себастьяна Вільї, повідомляє El Intransigente.

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Аргентинський гранд готовий попрощатися з 25-річним колумбійцем під час зимового трансферного вікна, аби отримати гроші для роботи на трансферному ринку. За інформацією джерела, кияни вже зробили пропозицію аргентинському клубу і тепер чекають на відповідь.

Нагадаємо, Вілья – вихованець колумбійського Депортес Толіма. З 2018 року виступає у Бока Хуніорс, за який встиг провести 102 матчів (16 голів та 14 асистів). Також у доробку Себастьяна 4 матчі за національну збірну Колумбії. Transfermarkt оцінює гравця у 5,5 млн євро.

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