Динамо обвинило Максима Бецко (бывшего координатора допинг-контроля при УАФ) в нарушении антидопингового регламента УЕФА и распространении им конфиденциальной информации по делу о нарушении Артемом Бесединым антидопинговых правил. Впрочем, в Печерском суде Киева "бело-синие" проиграли это дело, о чем сообщил Бецко на своей странице в Facebook.

Динамо возмутилось действиями сотрудника УАФ, который разгласил информацию о допинг-скандале с Бесединым

Теперь Динамо обязано опровергнуть распространенную недостоверную информацию путем изложения публикации на официальном сайте в течение месяца. Также киевляне заплатят 908 гривен судебного сбора, но не будут возмещать истцу расходы на правовую помощь в размере 20 тысяч грн.

Напомним, Артем Беседин не прошел допинг-тест после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против шведского Мальмё (3:4), за что был отстранен от футбола на год.

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