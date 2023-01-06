Динамо звинуватило Максима Бецка (колишнього координатора допінг-контролю при УАФ) у порушенні антидопінгового регламенту УЄФА та поширенні ним конфіденційної інформації у справі щодо порушення Артемом Бєсєдіним антидопінгових правил. Втім, у Печерському суді Києва "біло-сині" програли цю справу, про що повідомив Бецко на своїй сторінці у Facebook.

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Тепер Динамо зобов'язане спростувати поширену недостовірну інформацію шляхом викладення відповідної публікації на офіційному сайті протягом місяця. Також кияни заплатять 908 гривень судового збору, але не відшкодовуватимуть позивачу витрати на правову допомогу в розмірі 20 тисяч грн. У Динамо ще є право на оскарження рішення.

Нагадаємо, Артем Бєсєдін не пройшов допінг-тест після матчу п'ятого туру групового етапу Ліги Європи проти шведського Мальме (3:4), за що був відсторонений від футболу на рік.

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