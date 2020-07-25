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Динамо продолжит сотрудничество с нигерийским легионером, несмотря на провальный сезон

14:20 - Читати українською
Динамо продолжит сотрудничество с нигерийским легионером, несмотря на провальный сезон
Джозеф Окоро / ФК Динамо

Полузащитник киевского Динамо Джозеф Окоро останется в столичном клубе.

19-летний нигерийский футболист Джозеф Окоро останется в Динамо и продолжит свои выступления за киевскую команду, сообщает Dynamomania.

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В ближайшее время Окоро имеют прооперировать, ведь у него проблемы с паховыми кольцами. После восстановления он сможет приступить к тренировкам с киевлянами. К слову, фамилия Джозефа исчезла из заявки Динамо в конце сезона, что вызвало сомнения в дальнейшей карьеры полузащитника в Киеве.

В сезоне 2019/20 Окоро провел за "бело-синих" 12 матчей в чемпионате U-19 и отличился дважды. За Динамо игрок выступает с мая 2019 года.

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