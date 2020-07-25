Динамо продовжить співпрацю з нігерійським легіонером попри провальний сезон

19-річний нігерійський футболіст Джозеф Окоро залишиться в Динамо і продовжить свої виступи за київську команду, повідомляє Dynamomania.

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Найближчим часом Окоро мають прооперувати, адже у нього проблеми з паховими кільцями. Після відновлення він зможе приступити до тренувань з киянами. До слова, прізвище Джозефа зникло із заявки Динамо наприкінці сезону, що викликало сумніви стосовно подальшої кар'єри півзахисника у Києві.

В сезоні 2019/20 Окоро провів за "біло-синіх" 12 матчів в чемпіонаті U-19 та відзначився двічі. За Динамо гравець виступає з травня 2019 року.

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