toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Динамо продовжить співпрацю з нігерійським легіонером попри провальний сезон

14:20 - Читать на русском
Динамо продовжить співпрацю з нігерійським легіонером попри провальний сезон
Джозеф Окоро / ФК Динамо

Півзахисник київського Динамо Джозеф Окоро залишиться у столичному клубі.

19-річний нігерійський футболіст Джозеф Окоро залишиться в Динамо і продовжить свої виступи за київську команду, повідомляє Dynamomania.

Динамо без єврокубкової весни навіть серед U-19: сім запитань до Ігоря Костюка

Найближчим часом Окоро мають прооперувати, адже у нього проблеми з паховими кільцями. Після відновлення він зможе приступити до тренувань з киянами. До слова, прізвище Джозефа зникло із заявки Динамо наприкінці сезону, що викликало сумніви стосовно подальшої кар'єри півзахисника у Києві.

В сезоні 2019/20 Окоро провів за "біло-синіх" 12 матчів в чемпіонаті U-19 та відзначився двічі. За Динамо гравець виступає з травня 2019 року.

Луческу і кадрова революція: у зоні ризику мінімум 10 гравців, серед них – лідери Динамо

blog_ava
Гасперіні пояснив, чому Маліновському не вдалось реалізувати пенальті у матчі проти Мілана
09:19
8221
Теги
Динамо Динамо Динамо U-19 Динамо U-19 Джозеф Джозеф Окоро
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
31
хв
Колос
17:00
СК Дніпро-1
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук