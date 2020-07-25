"Кто не рискует, тот не выигрывает": экс-легионер Динамо поддержал Суркиса в приглашении Луческу

"В Румынии назначение Луческу восприняли с радостью. Футбольный мир в Румынии ждал уже, что Мистер примет команду. Возраст? Смотрите на Ибрагимовича или Роналду. Это просто цифры, которые меняются каждый год.

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Я считаю, что он очень хороший тренер и профессионал. Я думаю, он принесет много пользы Динамо. Читал, что это рискованный шаг президента, но кто не рискует, тот не выигрывает.

Когда я приехал в Киев, был трансфер Филимонова из Спартака. Такой ажиотаж был, говорили, что он самый лучший. Помните, как он закончил? Пару игр на ужасном уровне и он уехал в Россию. Если болельщики настолько против Луческу, то они еще сильнее будут его любить, когда он будет выигрывать", – сказал Гиоане в комментарии программе "Залишайся з футболом".

Напомним, поражение в последнем туре от Колоса (0:2) заставило президента клуба Игоря Суркиса отправить в отставку тренерский штаб во главе с Алексеем Михайличенко и назначить на вакантную должность неожиданного кандидата – Мирчу Луческу. Новый наставник Динамо вызвал неоднозначную реакцию в футбольной Украине, ведь в 2004-2016 годах возглавлял самого принципиального соперника киевлян – донецкий Шахтер.

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