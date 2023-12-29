"Как только цивилизованные страны пытаются найти хоть что-то человеческое в россиянах – они быстро развеивают эти иллюзии. Сегодня весь мир в очередной раз убедился в том, что это обычные террористы и убийцы, без чести, достоинства и понимания ценности жизни.

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Мы призываем все международные федерации и Международный олимпийский комитет: отстраните российские сборные, команды и атлетов от всех соревнований и турниров. Какая Олимпиада для страны, которая запускает более 100 ракет по гражданским объектам и массово убивает обычных людей? Какие могут быть соревнования с теми, кто является одной из составных частей террористического режима и пропагандистами в спортивной форме?

Зачем вам позориться с этими полумерами, нейтральными статусами и отсутствием флагов? Есть ли у вас сила и ум, чтобы сделать простые и понятные шаги в отношении мирового террориста, агрессора и убийцы?

Все очень просто. Россия – это государство-террорист, которому не место в цивилизованном мире. Отстраните их от Олимпиады, от всех видов и типов соревнований, уберите российских спортсменов и тренеров, где только возможно.

Они не просто убивают украинцев, когда им заблагорассудится. Они продолжат это делать, если мировое сообщество будет и дальше искать любые причины, чтобы не изолировать эту страну полностью. На аренах Парижа и других городов не должно быть ни одного российского "спортсмена". Точка!" – говорится в заявлении пресс-службы Динамо.

Напомним, в ночь на 29 декабря российские оккупанты начали массированную атаку, которую продолжили утром. Всего по территории Украины враг выпустил 158 средств воздушного нападения (ракеты различных типов и ударные беспилотники), атаковав Львов, Харьков, Киев, Одессу и Запорожье.

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