"Пид**асы", – написал 29-летний игрок под фотографиями разрушений украинских городов, которые сегодня пострадали от обстрелов государства-террориста.

Экс-сотрудник Шахтера погиб на войне с Россией – официальное заявление клуба

К сожалению, для Петряка это далеко не первая трагедия войны. Еще в мае прошлого года Иван потерял тестя. 48-летний герой Иван Петренко отдал жизнь в боях под Авдеевкой.

На футбольном поле у Петряка тоже не все гладко. Полузащитник ни разу не попадал в заявку Шахтера в нынешнем сезоне, а последний официальный матч проводил 16 марта. Есть большая вероятность, что во время зимней паузы экс-игрок сборной Украины отправится реанимировать карьеру в другом клубе.

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