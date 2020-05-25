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Динамо присоединилось к акции по поиску пропавших без вести детей

25 мая 22:53 25 Читати українською
Динамо присоединилось к акции по поиску пропавших без вести детей
Фран Соль и Карлос Де Пена / Фото ФК Динамо

Киевское Динамо поддержало инициативу к Международному дню пропавших без вести детей.

Динамо поддержало благотворительную организацию "Магнолия" и приняли участие в акции посвященной Международному дню пропавших без вести детей.

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Для этого киевский клуб на своей официальной странице в Twitter опубликовал информацию о пропавших детях.

Напомним, после 23-х туров Динамо расположилось на третьей строчке, уступая Заре по дополнительным показателям.

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