Динамо долучилось до акції з пошуку зниклих безвісти дітей

Фран Соль та Карлос Де Пена / Фото ФК Динамо

Київське Динамо підтримало ініціативу до Міжнародного дня зниклих безвісти дітей.

Динамо підтримало благодійну організацію "Магнолія" та взяло участь у акції присвяченій Міжнародному дню зниклих безвісти дітей.

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Для цього київський клуб на своїй офіційній сторінці в Twitter опублікував інформацію про зниклих дітей.

Нагадаємо, після 23-х турів Динамо розташувалось на третій сходинці, поступаючись Зорі за додатковими показниками.

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