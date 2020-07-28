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Динамо позволило Вукоевичу совмещать работу в клубе и молодежной сборной Хорватии

20:00 - Читати українською
Динамо позволило Вукоевичу совмещать работу в клубе и молодежной сборной Хорватии
Огнен Вукоевич / Сайт Динамо

Динамо пошло на определенные уступки в переговорах с Огненом Вукоевичем, который должен присоединиться к тренерскому штабу Мирчи Луческу.

Хорвату позволили совмещать новые обязанности с работой главного тренера в молодежной сборной родной страны, утверждает Динамо Киев Inside.

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Вукоевич присоединится к штабу Мирчи Луческу. Румын пригласил еще двух легенд Динамо – Олега Гусева и Михаила Михайлова. Двумя последними ассистентами должны стать иностранцы – молдаванин Эмил Карас и итальянец Диего Лонго. Ожидается, что завтра (29 июля) весь штаб впервые соберется в Киеве.

Напомним, 30 июля должна состояться официальная презентация Луческу в статусе главного тренера Динамо.

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Динамо Киев Динамо Киев Огнен Огнен Вукоевич
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