Динамо позволило Вукоевичу совмещать работу в клубе и молодежной сборной Хорватии

Динамо пошло на определенные уступки в переговорах с Огненом Вукоевичем, который должен присоединиться к тренерскому штабу Мирчи Луческу.

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Вукоевич присоединится к штабу Мирчи Луческу. Румын пригласил еще двух легенд Динамо – Олега Гусева и Михаила Михайлова. Двумя последними ассистентами должны стать иностранцы – молдаванин Эмил Карас и итальянец Диего Лонго. Ожидается, что завтра (29 июля) весь штаб впервые соберется в Киеве.

Напомним, 30 июля должна состояться официальная презентация Луческу в статусе главного тренера Динамо.

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