Луческу возложил цветы к памятнику Лобановского – Динамо хотело скрыть это событие, – Бебех

Мирча Лучсеку с первых дней в Динамо пытается подчеркнуть свое почтение к истории и традициям киевского клуба.

Новоиспеченный наставник киевлян посетил памятник легендарному Валерию Лобановскому и положил возле него цветы, сообщил журналист Роман Бебех во время трансляции в Facebook.

Франков озвучил полный состав ассистентов Луческу в Динамо – микс легенд клуба и зарубежных специалистов

Динамо пыталось скрыть это событие, чтобы избежать излишнего внимания общественности. Впрочем, несколько журналистов таки успели пообщаться с Луческу. Румын заверил, что хорошо помнит работу Лобановского и очень его уважает.

Напомним, официальная презентация Мирчи Луческу в Динамо запланирована на 30 июля.

"Навіщо йому, у його 75 років, цей стрес? Він не зможе спокійно тренувати": ультрас Динамо ніколи не пробачать Луческу

Фотографии с Facebook Романа Бебеха