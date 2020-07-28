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Луческу возложил цветы к памятнику Лобановского – Динамо хотело скрыть это событие, – Бебех

18:50 - Читати українською
Луческу возложил цветы к памятнику Лобановского – Динамо хотело скрыть это событие, – Бебех
Мирча Луческу / Сайт Шахтера

Мирча Лучсеку с первых дней в Динамо пытается подчеркнуть свое почтение к истории и традициям киевского клуба.

Новоиспеченный наставник киевлян посетил памятник легендарному Валерию Лобановскому и положил возле него цветы, сообщил журналист Роман Бебех во время трансляции в Facebook.

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Динамо пыталось скрыть это событие, чтобы избежать излишнего внимания общественности. Впрочем, несколько журналистов таки успели пообщаться с Луческу. Румын заверил, что хорошо помнит работу Лобановского и очень его уважает.

Напомним, официальная презентация Мирчи Луческу в Динамо запланирована на 30 июля.

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Фотографии с Facebook Романа Бебеха

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Теги
Валерий Лобановский Мирча Мирча Луческу Динамо Киев Динамо Киев Роман Бебех
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