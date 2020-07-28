Динамо дозволило Вукоєвічу поєднувати роботу в клубі та молодіжній збірній Хорватії

Динамо пішло на певні поступки в переговорах з Огнєном Вукоєвічем, який повинен приєднатися до тренерського штабу Мірчі Луческу.

Хорвату дозволили поєднувати нові обов'язки з роботою головного тренера в молодіжній збірній рідної країни, стверджує Динамо Киев Inside.

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Вукоєвіч приєднається до штабу Мірчі Луческу. Румун запросив ще двох легенд Динамо – Олега Гусєва і Михайла Михайлова. Двома останніми асистентами повинні стати іноземці – молдаванин Еміл Карас та італієць Дієго Лонго. Очікується, що завтра (29 липня) весь штаб вперше збереться у Києві.

Нагадаємо, 30 липня повинна відбутися офіційна презентація Луческу в статусі головного тренера Динамо.

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