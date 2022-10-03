Киевский клуб был довольно близок к подписанию центрального форварда Сердара Дурсуна.

"Желтые канарейки" не внесли игрока сборной Турции в заявку на Лигу Европы, поэтому он стремился покинуть клуб. Динамо хотело воспользоваться ситуацией, однако не сложилось, сообщает Виктор Вацко .

Динамо отдаст 3,5 млн евро за списанного бомбардира своего же соперника в ЛЕ, – СМИ

Украинский гранд серьезно подошел к приглашению 30-летнего Дурсуна и долгое время вел переговоры. Нападающий дал согласие, но в последний момент по неизвестным причинам отказался переходить в Динамо. Киевляне за него предлагали 3,5 миллиона евро Фенербахче, своему сопернику на групповом этапе ЛЕ.

К слову, в прошлом сезоне Сердар был одним из лидеров команды, но с приходом Жорже Жезуша потерял этот статус. В кампании 2022/23 турок провел 10 поединков, забив два гола и отдав две результативные передачи.

"Я чесно відповів Ахметову": радив Срну у Шахтар, грав за МетаДон, зупинив Шеву, його дружина – родичка Ванги