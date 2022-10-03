"Жовті канарки" не внесли гравця збірної Туреччини у заявку на Лігу Європи, тож він прагнув покинути клуб. Динамо хотіло скористатись ситуацією, проте не склалось, повідомляє Віктор Вацко.

Динамо віддасть 3,5 млн євро за списаного бомбардира свого ж суперника в ЛЄ, – ЗМІ

Український гранд серйозно підійшов до запрошення 30-річного Дурсуна і тривалий час вів перемовини. Нападник дав згоду, але в останній момент з невідомих наразі причин відмовився переходити в Динамо. Кияни за нього пропонували 3,5 мільйона євро Фенербахче, своєму супернику на груповому етапі ЛЄ.

До слова, минулого сезону Сердар був одним із лідерів команди, але з приходом Жорже Жезуша втратив цей статус. У кампанії 2022/23 турок провів 10 поєдинків, забивши два голи та віддавши дві результативні передачі.

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