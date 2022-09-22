Киевляне активно ведут переговоры по нападающему Фенербахче и сборной Турции Сердару Дурсуну, утверждает Urfa Dasin.

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Сумма трансфера 30-летнего игрока составит 3,5 млн евро. В прошлом сезоне Дурсун был одним из лидеров Фенербахче – 37 матчей, 15 голов, 4 ассиста. Впрочем, с приходом Жорже Жезуша игровое время нападающего существенно сократилось. В последних матчах Сердар сидел в запасе, поэтому окончательно решил попрощаться с "канарейками". Вариант с Динамо его устраивает, остается только договориться клубам.

Сезон 2022/23 складывается для киевлян ужасно – последнее место в Лиге Европы с нулем очков и всего 3 балла в УПЛ. Фенербахче – соперник Динамо в группе еврокубка, однако Дурсуна уже не удастся перезаявить. Если трансфер состоится, то до зимы он будет иметь право играть только в УПЛ.

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