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Динамо потеряло Де Пену перед матчами против Александрии в чемпионате и Кубке

15:22 163 Читати українською
Динамо потеряло Де Пену перед матчами против Александрии в чемпионате и Кубке
Карлос Де Пена / Сайт Динамо

Хавбек Динамо Карлос Де Пена будет вынужден пропустить ближайшие матчи из-за повреждения.

 

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Ориентировочный срок восстановления легионера киевлян – 10 дней. Таким образом, Де Пена пропустит два матча против Александрии. 7 марта Динамо поедет в гости к команде Шарана в рамках 22 тура УПЛ, а уже через четыре дня примет "желто-черных" в игре 1/4 финала Кубка Украины.

К слову, Де Пена провел за Динамо 23 матча в текущем сезоне, отметившись 5 голами и 2 ассистами.

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Динамо Киев Динамо Киев Карлос Де Пена Карлос Де Пена Александрия - Динамо Киев
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