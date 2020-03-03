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Динамо – Колос – 2:0 – видео голов и обзор матча

22:30 72 Читати українською
Динамо – Колос – 2:0 – видео голов и обзор матча
Динамо – Колос – 2:0 – видео голов и обзор матча

Динамо одолело Колос (2:0) в 21 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Колос.

40’ Фран Соль
56’ Виктор Цыганков
 
Евгений Задоя 45+2’
40’ Фран Соль
45+2’ Евгений Задоя
56’ Виктор Цыганков

Киевлянам хватило одной острой атаки, чтобы добыть преимущество в первом тайме. Соль удачно сыграл на добивании после выстрела Де Пены в штангу. В компенсированное время Колос еще и остался в меньшинстве – Задоя пошел отдыхать раньше других.

Динамо уверенно обыграло Колос – Цыганков и Соль возвращаются героями, VAR помогает

Динамо реализовало численное превосходство через 9 минут после выхода из раздевалок. Кендзера прорвался по правому флангу и сделал удобный пас в центр на Цыганкова, который отметил свое возвращение красивым голом – 2:0.

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