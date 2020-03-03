Динамо – Колос – 2:0 – видео голов и обзор матча

Украина — 21:26 631
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Динамо уверенно обыграло Колос – Цыганков и Соль возвращаются героями, VAR помогает
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Результаты жеребьевки Лиги наций-2020/21 – тяжелая группа для Украины, много интересных квартетовЛига наций — 19:54 3080
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Наші за кордоном. Трофей Зінченка, вдалий вихід Маліновського, повернення Макаренка, стабільність ПетрякаМир — 15:30 306
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Супряга – злий геній Динамо: сенсаційний хет-трик прочиняє двері у збірну УкраїниСергій Тищенко — 14:00 11969
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Зінченко в гонитві за ще одним трофеєм, яскравий бій Челсі та Ліверпуля і справжня класика кальчо: топ-5 матчів мідвікуМир — 13:00 286