Динамо – Колос – 2:0 – видео голов и обзор матча

Динамо одолело Колос (2:0) в 21 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Колос.

Киевлянам хватило одной острой атаки, чтобы добыть преимущество в первом тайме. Соль удачно сыграл на добивании после выстрела Де Пены в штангу. В компенсированное время Колос еще и остался в меньшинстве – Задоя пошел отдыхать раньше других.

Динамо уверенно обыграло Колос – Цыганков и Соль возвращаются героями, VAR помогает

Динамо реализовало численное превосходство через 9 минут после выхода из раздевалок. Кендзера прорвался по правому флангу и сделал удобный пас в центр на Цыганкова, который отметил свое возвращение красивым голом – 2:0.