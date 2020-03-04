Динамо втратило Де Пену перед матчами проти Олександрії в чемпіонаті та Кубку

Хавбек Динамо Карлос Де Пена буде змушений пропустити найближчі матчі через пошкодження.

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Орієнтовний термін відновлення легіонера киян – 10 днів. Таким чином, Де Пена пропустить два матчі проти Олександрії. 7 березня Динамо поїде в гості до команди Шарана в рамках 22 туру УПЛ, а вже через чотири дні прийматиме "жовто-чорних" у грі 1/4 фіналу Кубка України.

До слова, Де Пена провів за Динамо 23 матчі у поточному сезоні, відзначившись 5 голами та 2 асистами.

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