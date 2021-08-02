Динамо пришлось просить прощения у своих болельщиков за неудобства на матче против Вереса (4:0).

"Уважаемые болельщики! За несколько дней до матча против Вереса, в целях безопасности, было принято решение о закрытии части входов на НСК Олимпийский. К сожалению, это решение оказалось ошибочным и привело к созданию неудобств для футбольных болельщиков, которые пришли на матч и вынуждены были потратить больше времени, чем обычно, чтобы попасть на трибуны.

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ФК Динамо приносит свои извинения всем, кто почувствовал дискомфорт и неудобства при проходе на стадион. Мы проанализируем то, что произошло, и исключим повторения такой ситуации на следующих домашних матчах команды", – говорится в заявлении на официальном сайте Динамо.

Добавим, что поединок с Вересом оказался щедрым на фанатские скандалы. Ультрас киевлян вывесили провокационный баннер в адрес Шахтера, а также успели подраться со стюардами.

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