Динамо попросило прощения у своих фанатов – трибуны "подарили" кучу скандалов на матче с Вересом
Динамо пришлось просить прощения у своих болельщиков за неудобства на матче против Вереса (4:0).
"Уважаемые болельщики! За несколько дней до матча против Вереса, в целях безопасности, было принято решение о закрытии части входов на НСК Олимпийский. К сожалению, это решение оказалось ошибочным и привело к созданию неудобств для футбольных болельщиков, которые пришли на матч и вынуждены были потратить больше времени, чем обычно, чтобы попасть на трибуны.
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ФК Динамо приносит свои извинения всем, кто почувствовал дискомфорт и неудобства при проходе на стадион. Мы проанализируем то, что произошло, и исключим повторения такой ситуации на следующих домашних матчах команды", – говорится в заявлении на официальном сайте Динамо.
Добавим, что поединок с Вересом оказался щедрым на фанатские скандалы. Ультрас киевлян вывесили провокационный баннер в адрес Шахтера, а также успели подраться со стюардами.
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