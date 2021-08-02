"Шановні вболівальники! За кілька днів до матчу проти Вереса, з метою безпеки, було ухвалене рішення про закриття частини входів на НСК Олімпійський. На жаль, це рішення виявилося помилковим і призвело до створення незручностей для футбольних уболівальників, які прийшли на матч і змушені були витратити більше часу, ніж зазвичай, щоб потрапити на трибуни.

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ФК Динамо перепрошує у всіх, хто відчув дискомфорт і незручності при проході на стадіон. Ми проаналізуємо те, що сталося, і виключимо повторення такої ситуації на наступних домашніх матчах команди", – йдеться у заяві на офіційному сайті Динамо.

Додамо, що поєдинок з Вересом виявився щедрим на фанатські скандали. Ультрас киян вивісили провокативний банер на адресу Шахтаря, а також встигли побитися зі стюардами.

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