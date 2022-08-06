Парагвайская Олимпия продемонстрировала документ, свидетельствующий о договоренности с киевским Динамо о выплате долга за Дерлиса Гонсалеса.

Президент Олимпии Мигель Кардона подтвердил, что достиг согласия с киевским Динамо по оплате трансфера Дерлиса Гонсалеса. Соответствующий документ появился в твиттере Олимпии.

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"У меня на столе есть договор с Динамо, мы достигли приемлемой договоренности по оплате. Это заняло месяцы переговоров", – отметил Кардона в комментарии D10.

Напомним, что Олимпия не могла проводить трансферы из-за этой задолженности. Теперь парагвайский клуб должен проинформировать ФИФА о договоренности, после чего с клуба должны снять наказание. Олимпия должна Динамо 5 млн долларов.

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