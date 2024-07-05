Кендзёра вчера забрал свои последние вещи с базы Динамо в Конча-Заспе, сообщает Игорь Бурбас.

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Его контракт с Динамо должен был завершиться через полгода, но поляк уже сейчас сумел договориться о его досрочном завершении. Следует заметить, что последние 1,5 года Кендзера провел в греческом ПАОКе, который возглавляет Разван Луческу, сын Мирчи Луческу.

К слову, Томаш провел в прошлом сезоне 47 матчей за ПАОК во всех турнирах, в которых отметился 3 забитыми голами. В Греции Кендзеру переквалифицировали в центрального защитника. В Динамо Томаш перешел из познанского Леха в 2017 году. Всего отыграл в 198 матчах, в которых отметился 7 голами и 20 ассистами.

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