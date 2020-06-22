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Динамо – Колос – 2:1 – видео голов и обзор матча

22 июня 23:00 - Читати українською
Динамо – Колос – 2:1 – видео голов и обзор матча
Динамо – Колос – видео голов и обзор матча / Фото ФК Динамо

Динамо принимало Колос в 27 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Колосс на Футбол 24.

64’ Виктор Цыганков
87’ Карлос Де Пена
 
Кирилл Петров 64’
Арни Вильхьяльмссон 69’
64’ Кирилл Петров
64’ Виктор Цыганков
69’ Арни Вильхьяльмссон
87’ Карлос Де Пена

Первую половину встречи команды потратили на адаптацию к тяжелому полю, дождь не прекращался на протяжении всей встречи, что спровоцировало много брака в действиях игроков.

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После перерыва именно гости получили возможность открыть счет, но Богданов не смог реализовать пенальти. Впоследствии арбитр уже назначил 11-метровый в ворота Колоса и оставил коваливцев в меньшинстве, Цыганков пробил без шансов для голкипера. Парад пенальти продолжился и рефери указал на точку в штрафной Динамо, на этот раз пробивал Арни Вильхьяльмссон и не ошибся.

Когда казалось, что ничья неизбежна, Сергей Бойко снова увидел нарушение правил в у ворот Колоса, Де Пена воспользовался возможностью и вырвал три очка для "бело-синих".

После 27-ми туров УПЛ Динамо расположилось на второй строчке, опережая Зарю на три очка, Колос – 6-й.

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