Динамо – Колос – 2:1 – видео голов и обзор матча

Динамо принимало Колос в 27 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Колосс на Футбол 24.

Первую половину встречи команды потратили на адаптацию к тяжелому полю, дождь не прекращался на протяжении всей встречи, что спровоцировало много брака в действиях игроков.

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После перерыва именно гости получили возможность открыть счет, но Богданов не смог реализовать пенальти. Впоследствии арбитр уже назначил 11-метровый в ворота Колоса и оставил коваливцев в меньшинстве, Цыганков пробил без шансов для голкипера. Парад пенальти продолжился и рефери указал на точку в штрафной Динамо, на этот раз пробивал Арни Вильхьяльмссон и не ошибся.

Когда казалось, что ничья неизбежна, Сергей Бойко снова увидел нарушение правил в у ворот Колоса, Де Пена воспользовался возможностью и вырвал три очка для "бело-синих".

После 27-ми туров УПЛ Динамо расположилось на второй строчке, опережая Зарю на три очка, Колос – 6-й.

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