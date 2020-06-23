Динамо потрапило в компанію Ювентуса та Реала, або Як вбивали Колос – жах і мафія в реакції соцмереж на скандал року

Матч Динамо – Колос перетворився на театр одного актора. Футболісти, експерти та звичайні юзери соцмереж обурюються через ганебне суддівство.

Київське Динамо обіграло Колос в скандальному матчі УПЛ. Сергій Бойко призначив чотири пенальті після тривалих консультацій з VAR. Рішення арбітра викликали шалений резонанс, адже навіть відеоповтори не давали чіткої картини, зрештою Вербічу довелось особисто вмовляти рефері помилувати команду з Ковалівки – не допомогло. Шоковані соцмережі називають суддівство на Олімпійському катастрофою і просять покарати творців пенальті-шоу.

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Журналіст і коментатор MEGOGO Роман Бебех вважає, що відповідальність за провальний арбітраж Бойка мають нести італійські куратори – Колліна та Лучі.

По Бойку та ВАР. Відповідальність за таку «роботу» мають нести італійські куратори Колліна та Лучі, які вже багато років гастролюють у нас в будинку футболу — Роман Бебех (@roman_bebekh) June 22, 2020

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков іронічно відносить Динамо до компанії Ювентуса та Реала, які регулярно потрапляють в суддівські скандали.

Євген Левченко вражений благородністю Вербіча, який просив рефері не призначати пенальті у ворота Колоса. "Хто там скаржився, що чемпіонат України нудний? Динамо – Колос – 4 пенальті протягом 40 хвилин! Ось так", – пише екс-хавбек збірної України.

Кто там жаловался, что чемпионат Украины скучный? Динамо-Колос - 4 пенальти в течение 40 минут! Вот так вот — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) June 22, 2020

Если Вербич действительно сам сказал арбитру, что пенальти не было, то огромное ему уважение — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) June 22, 2020

И ещё, без привязки к одной игре, я думаю, что нам реально нужно воспитывать новое поколение молодых, беспристрастных судей. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) June 22, 2020

Блогер "Футбол 24" Сергій Тищенко розповідає про провал молодих гравців Динамо – Попова, Миколенка, Русина та Цітаішвілі. Натомість Циганков і Шепелєв зіграли "дуже слабо".

Журналіст Іван Вербицький порівнює VAR з одностатевими шлюбами. Символізм Бойка у цій історії залишаємо без коментарів...

Головний редактор офіційного сайту Динамо Кирило Крижановський однією картинкою ілюструє роботу VAR в Україні.

Блогер Олександр Ольшанецький вважає, що Бойко грубо помилився лише одного разу, коли не призначив пенальті за фол на Цітаішвілі: "Все інше – по ділу".

Експерт телеканалів "Футбол" Михайло Метревелі не може отямитись: "Що це було".

Український захисник Краковії Олексій Дитятьєв регоче з пенальті-шоу в Києві: "Навіть нічого сказати. Майстри".

Одіозний агент Олександр Панков кричить про вбивство Колоса арбітрами: "Звільніть цього клоуна".

Пересічні юзери соцмереж обурюються через "футбольний сором".

-Колись один радянський спортивний коментатор М. Озеров говорив : -"Нет, нам такой хокей не нужен"-!"!!

- Згадалось в контексті -"Динамо-Колос"...

- Не таке футбольне ганьбище, не має права на життя... — Леонід Мельник (@leonidamos777) June 22, 2020

"У що вони перетворили той ВАР, суддівство, взагалі український футбол???? МАФІЯ".

-Подивився з дуру футбол (Динамо- Колос)...не чекав такого цинізму і зневаги до вболівальників-!!!...

- Це не футбол- це ганьбище-!!!...

-У що вони перетворили той "ВАР", суддівство,- взагалі український футбол-???? МАФІЯ. — Леонід Мельник (@leonidamos777) June 22, 2020

Сергею Бойко надо на годик посудить Вторую Лигу. Потерял абсолютно нить игры, половина свистков вообще в воздух. Это не уровень ПЛ. Это даже не уровень Первой лиги . И это арбитр ФИФА. Позор.#ДинамоКолос #арбитр #DynamoKiev — Ivan Vilch (@_Estok_) June 22, 2020