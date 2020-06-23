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Динамо потрапило в компанію Ювентуса та Реала, або Як вбивали Колос – жах і мафія в реакції соцмереж на скандал року

13:00 - Читать на русском
Динамо потрапило в компанію Ювентуса та Реала, або Як вбивали Колос – жах і мафія в реакції соцмереж на скандал року
Бойко видав шоу в Києві / фото ФК Колос

Матч Динамо – Колос перетворився на театр одного актора. Футболісти, експерти та звичайні юзери соцмереж обурюються через ганебне суддівство.

64’ Віктор Циганков
87’ Карлос Де Пена
 
Кирило Петров 64’
Арні Вільх'яльмссон 69’
64’ Кирило Петров
64’ Віктор Циганков
69’ Арні Вільх'яльмссон
87’ Карлос Де Пена

Київське Динамо обіграло Колос в скандальному матчі УПЛ. Сергій Бойко призначив чотири пенальті після тривалих консультацій з VAR. Рішення арбітра викликали шалений резонанс, адже навіть відеоповтори не давали чіткої картини, зрештою Вербічу довелось особисто вмовляти рефері помилувати команду з Ковалівки – не допомогло. Шоковані соцмережі називають суддівство на Олімпійському катастрофою і просять покарати творців пенальті-шоу.

"Браво, федерація": гравці Зорі пригадали Луческу за мотивами матчу Динамо – Колос

Журналіст і коментатор MEGOGO Роман Бебех вважає, що відповідальність за провальний арбітраж Бойка мають нести італійські куратори – Колліна та Лучі.

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков іронічно відносить Динамо до компанії Ювентуса та Реала, які регулярно потрапляють в суддівські скандали.

Євген Левченко вражений благородністю Вербіча, який просив рефері не призначати пенальті у ворота Колоса. "Хто там скаржився, що чемпіонат України нудний? Динамо – Колос – 4 пенальті протягом 40 хвилин! Ось так", – пише екс-хавбек збірної України.

Блогер "Футбол 24" Сергій Тищенко розповідає про провал молодих гравців Динамо – Попова, Миколенка, Русина та Цітаішвілі. Натомість Циганков і Шепелєв зіграли "дуже слабо".

Журналіст Іван Вербицький порівнює VAR з одностатевими шлюбами. Символізм Бойка у цій історії залишаємо без коментарів...

Головний редактор офіційного сайту Динамо Кирило Крижановський однією картинкою ілюструє роботу VAR в Україні.

Блогер Олександр Ольшанецький вважає, що Бойко грубо помилився лише одного разу, коли не призначив пенальті за фол на Цітаішвілі: "Все інше – по ділу".

Експерт телеканалів "Футбол" Михайло Метревелі не може отямитись: "Що це було".

Український захисник Краковії Олексій Дитятьєв регоче з пенальті-шоу в Києві: "Навіть нічого сказати. Майстри".

Одіозний агент Олександр Панков кричить про вбивство Колоса арбітрами: "Звільніть цього клоуна".

Пересічні юзери соцмереж обурюються через "футбольний сором".

"У що вони перетворили той ВАР, суддівство, взагалі український футбол???? МАФІЯ".

blog_ava
"Я підвів команду, але те, що було потім...": Богданов вражений суддівством у матчі з Динамо
08:27
3431
Теги
Динамо - Колос Сергій Сергій Бойко Колос Колос Статті Головне Динамо Динамо Відеоасистент арбітра (VAR) Арбітри
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