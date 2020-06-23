Динамо потрапило в компанію Ювентуса та Реала, або Як вбивали Колос – жах і мафія в реакції соцмереж на скандал року

Матч Динамо – Колос перетворився на театр одного актора. Футболісти, експерти та звичайні юзери соцмереж обурюються через ганебне суддівство.
Київське Динамо обіграло Колос в скандальному матчі УПЛ. Сергій Бойко призначив чотири пенальті після тривалих консультацій з VAR. Рішення арбітра викликали шалений резонанс, адже навіть відеоповтори не давали чіткої картини, зрештою Вербічу довелось особисто вмовляти рефері помилувати команду з Ковалівки – не допомогло. Шоковані соцмережі називають суддівство на Олімпійському катастрофою і просять покарати творців пенальті-шоу.
"Браво, федерація": гравці Зорі пригадали Луческу за мотивами матчу Динамо – Колос
Журналіст і коментатор MEGOGO Роман Бебех вважає, що відповідальність за провальний арбітраж Бойка мають нести італійські куратори – Колліна та Лучі.
Головний редактор журналу Футбол Артем Франков іронічно відносить Динамо до компанії Ювентуса та Реала, які регулярно потрапляють в суддівські скандали.
Євген Левченко вражений благородністю Вербіча, який просив рефері не призначати пенальті у ворота Колоса. "Хто там скаржився, що чемпіонат України нудний? Динамо – Колос – 4 пенальті протягом 40 хвилин! Ось так", – пише екс-хавбек збірної України.
Блогер "Футбол 24" Сергій Тищенко розповідає про провал молодих гравців Динамо – Попова, Миколенка, Русина та Цітаішвілі. Натомість Циганков і Шепелєв зіграли "дуже слабо".
Журналіст Іван Вербицький порівнює VAR з одностатевими шлюбами. Символізм Бойка у цій історії залишаємо без коментарів...
Головний редактор офіційного сайту Динамо Кирило Крижановський однією картинкою ілюструє роботу VAR в Україні.
Блогер Олександр Ольшанецький вважає, що Бойко грубо помилився лише одного разу, коли не призначив пенальті за фол на Цітаішвілі: "Все інше – по ділу".
Експерт телеканалів "Футбол" Михайло Метревелі не може отямитись: "Що це було".
Український захисник Краковії Олексій Дитятьєв регоче з пенальті-шоу в Києві: "Навіть нічого сказати. Майстри".
Одіозний агент Олександр Панков кричить про вбивство Колоса арбітрами: "Звільніть цього клоуна".
Пересічні юзери соцмереж обурюються через "футбольний сором".
"У що вони перетворили той ВАР, суддівство, взагалі український футбол???? МАФІЯ".