Динамо попадет в первую корзину при жеребьевке Лиги Европы

Динамо окажется в первой корзине при жеребьевке группового этапа Лиги Европы.
Киевское Динамо после вылета из Лиги чемпионов от Аякса продолжит борьбу в Лиге Европы.
Рейтинг УЕФА позволил киевскому клубу получить место в первой корзине при жеребьевке Лиги Европы. Рейтинг "бело-синих" в таблице коэффициентов УЕФА – 62.000. Выше только у Арсенала, Севильи, Челси, Зенита и Базеля.
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Ожидается, что луганская Заря по рейтингу может попасть в третью корзину, если пройдет РБ Лейпциг, а вот полтавскую Ворсклу следует ожидать в четвертой корзине из-за низкого рейтинга коэффициентов.
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в пятницу, 31 августа. Начало церемонии в 14 часов по киевскому времени.
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