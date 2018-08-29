Динамо попадет в первую корзину при жеребьевке Лиги Европы

Динамо окажется в первой корзине при жеребьевке группового этапа Лиги Европы.

Киевское Динамо после вылета из Лиги чемпионов от Аякса продолжит борьбу в Лиге Европы.

Рейтинг УЕФА позволил киевскому клубу получить место в первой корзине при жеребьевке Лиги Европы. Рейтинг "бело-синих" в таблице коэффициентов УЕФА – 62.000. Выше только у Арсенала, Севильи, Челси, Зенита и Базеля.

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Ожидается, что луганская Заря по рейтингу может попасть в третью корзину, если пройдет РБ Лейпциг, а вот полтавскую Ворсклу следует ожидать в четвертой корзине из-за низкого рейтинга коэффициентов.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в пятницу, 31 августа. Начало церемонии в 14 часов по киевскому времени.

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