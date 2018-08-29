Динамо потрапить у перший кошик під час жеребкування Ліги Європи

Динамо опиниться у першому кошику під час жеребкування групового етапу Ліги Європи.

Київське Динамо після вильоту з Ліги чемпіонів від Аякса продовжить боротьбу у Лізі Європи.

Рейтинг УЄФА дозволив київському клубу отримати місце у першому кошику при жеребкуванні Ліги Європи. Рейтинг "біло-синіх" в таблиці коефіцієнтів УЄФА – 62.000. Вище рейтинг тільки у Арсенала, Севільї, Челсі, Зеніта та Базеля.

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Очікується, що луганська Зоря може потрапити у третій кошик, якщо пройде РБ Лейпциг, а от полтавську Ворсклу слід очікувати у четвертому кошику через низький рейтинг коефіцієнтів.

Жеребкування групового етапу Ліги Європи відбудеться в п'ятницю, 31 серпня. Початок церемонії о 14 годині за київським часом.

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