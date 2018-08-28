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ДИНАМО КИЕВ - АЯКС ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АНДРЕЙ ЛУНИН

Аякс не забил Динамо пенальти и откровенно доминирует в матче Лиги чемпионов

22:55 561 Читати українською
Аякс не забил Динамо пенальти и откровенно доминирует в матче Лиги чемпионов
Аякс – Динамо: обзор и счет матча плей-офф Лиги чемпионов 2018/19

Динамо Киев принимает Аякс в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2018/19. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч Динамо – Аякс стартовал в 22:00 по киевскому времени. В первой игре амстердамцы уверенно переиграли киевлян со счетом 3:1. Поэтому команде Хацкевича надо было забивать минимум 2 гола и не пропускать ни одного для выхода в групповой турнир ЛЧ.

Динамо – Аякс – нереализованный пенальти Тадича

Динамо начало активнее. На 5-й минуте едва не сработала смертельная связка: Цыганков классно подал, Вербич замыкал, но Онана вытащил из девятки. А тем временем юный дебютант киевлян Супряга дважды в течение стартовой десятиминутки успел забежать в офсайд. Бурда же в двух моментах классно отыграл у своих ворот. Сначала создал сопернику офсайдную ловушку, а затем подкатом в своей штрафной остановил острый проход Зиеша.

Динамо – Аякс: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги чемпионов

А вот Кендзера в простом эпизоде ​​привез пенальти, потянув за футболку Де Лигта при стандарте. Тадич заставил Киев радостно вздохнуть, пробив с 11-метровой отметки в стойку и не сумев добить с лета. В другом моменте польский защитник еще и сбивал Хунтелара, но здесь уже Дамир Скомина не решился назначить пенальти. На 26-й Тадичу снова дали пробить без помех, однако и здесь Душан не попал в створ ворот. В похожей ситуации Хунтелаар также промахнулся.

На 36-й минуте Зиеш с ван де Бееком разорвали защиту киевлян, однако последний не попал в ворота с нескольких метров. Чудо-спасение Бойко не позволил Хунтелару расстрелять сетку из пределов вратарской. Аякс настолько доминировал в первом тайме, что становилось страшно с каждой новой атакой и провалом контригры хозяев.

Лига чемпионов 2018/19, плей-офф квалификации. Ответный матч

Динамо – Аякс – 0:0 (1:3 по сумме, 2-й тайм)

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, ответные матчи

Динамо Киев - Аякс: Вторник 28 августа 2018

Динамо Киев

live 81'
0 : 0
Аякс
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