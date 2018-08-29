Отправит ли Суркис Хацкевича в отставку после вылета Динамо из Лиги чемпионов – основные причины

Киевское Динамо на минорной ноте попрощалось с главным еврокубком. Александр Хацкевич второй год подряд не справился с задачей, которая стоит десятки миллионов евро.

Хацкевич не слишком понимает, что делать с бразильцами и Красниковым?

Новички Динамо пока совсем не ничего не вносят. Сидклей и Буэно только дебютировали за главную команду и даже не входят в заявку на ключевые матчи, Че Че никак впишут в основу. Бразильцы пригодны к скоростной игре в атаке, а киевская команда делает все слишком медленно. Матчи с Аяксом это показали. Разница в темпе атак была столь гигантской, как будто в составе Динамо сыграла сборная ветеранов, которым за 50. Или мы вернулись во времена матчей киевлян против Говерлы, только теперь это они оказались на месте ужгородской команды.

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Есть ощущение, что Виктор Вацко не зря акцентировал на том, насколько близко трансферный менеджер Евгений Красников работал с главным тренером в Металлиста Мироном Маркевичем. Мол, у этого эксперта по латиноамериканскому рынку не столь тесная связь с Хацкевичем, и это может быть проблемой для всех сторон. Также не впервые возникают серьезные сомнения, способен ли белорусский тренер играть в тот "романтический" футбол, который сможет раскрыть бразильских легионеров в лучшем свете.

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Динамо не прогрессирует

Команда снова теряет очки с такими командами, как Черноморец. Претенденты на чемпионство должны не обращать внимание на газон и выход резервного состава. Команда Хацкевича мучается значительно больше, чем играет. Тот же Шахтер создает моменты и голы гораздо больше и легче. Представить человека, который кайфует от нынешней игры киевлян, значительно труднее. Ну, такие есть, но они в подавляющем меньшинстве. Иногда Киев просто трансформируется в добротную, но посредственную по европейским меркам команду вроде Александрии. Причем бюджеты обоих клубов не сопоставимы.

Динамо сейчас рассчитывает только на одну стратегию – если удастся не пропустить, то один гол то уж точно забьем: то благодаря индивидуальному классу Вербича и Цыганкова, то заставим соперника ошибиться под высоким прессингом, то банально затолкаем. Представить себе камбэк в нынешнем сезоне просто нереально. Даже в прошлом не было так безнадежно. Тут не то что отыграть 2 мяча, привезенные из Амстердама, здесь и один забить – просто нереальная задача!

Два года без Лиги чемпионов

Вылет в квалификации от Янг Бойз еще можно было списать на нефарт, но и компенсировать только победой либо в чемпионате, либо в квалификации следующего сезона. Для Игоря Суркиса сейчас 30 миллионов евро на дороге не валяются. Провал в новой Лиге чемпионов провоцирует своеобразный замкнутый круг и... шанс для Хацкевича: нет денег за ЛЧ, нет средств на трансфер форварда, нет финансов на нового тренера. Можно, конечно, снова попробовать потасовать тренеров с динамовской душой, но станет ли от этого лучше?

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Неоднозначные успехи

Доверие молодежи. Когда-то Валерий Газзаев дал шанс для таких игроков, как Андрей Ярмоленко. Не потому, что он так любил молодежь и риск. А потому, что средств было, как кот наплакал. Хацкевич подпустил к основе Цыганкова, Шапаренко, Шепелева и Русина. Это вовсе не бездарные игроки. Они показывали это не только в УПЛ, но и в Лиге Европы. Однако опять же роста с помощью тренерских идей не видно.

Зато к тому же Шапаренко, который мог бы внести креативный элемент и в первом матче против Аякса, и оживил игру во втором, внезапно выдвигаются претензии по уходу от борьбы и проигрышу конкуренции. Это на фоне Гармаша, который то внезапно форму теряет, то самоконтроль. Хацкевич будто подсознательно ставит на себе подобных игроков в центре поля. Разрушители это хорошо, но кто из центрального трио Шепелев-Буяльский-Сидорчук сейчас способен что-то создавать не только на уровне УПЛ? Да и в противодействии атакам даже таких соперников, как Аякс, у них далеко не все хорошо.

Еще один момент – какая-то феноменальная успешность в матчах с Шахтером Фонсеки. Хацкевич придумал идеальный алгоритм против "горняков", но в той же Европе он запросто мог бы не работать. Игроки Динамо частенько привозят такие нелепые пенальти, который Кендзера подарил Аяксу. Просто в Украине их не всегда ставят. Запредельной самоотдачи и правильных тактических ходов хватает на Шахтер, но уже Амстердам почему-то становится соперником из высшей, недоступной лиги. Что уж говорить о топ-клубах, которые ждали бы в групповом турнире Лиги чемпионов, если бы чудо-камбэк случился.