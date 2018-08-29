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ДИНАМО КИЕВ - АЯКС ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АНДРЕЙ ЛУНИН

"На удачу не приходилось жаловаться", – Шовковский прокомментировал вылет Динамо из Лиги чемпионов

11:40 198 Читати українською
"На удачу не приходилось жаловаться", – Шовковский прокомментировал вылет Динамо из Лиги чемпионов

Бывший капитан Динамо Александр Шовковский считает, что киевскому клубу везло в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Аякса (0:0)

"Самое неприятное во вчерашнем матче – это то, что на удачу жаловаться не приходится", – написал Шовковский в своем Facebook.

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Отметим, Аякс во вчерашнем матче создал немало моментов у ворот Динамо и не смог реализовать пенальти. Голкипер киевлян Денис Бойко был одним из лучших футболистов в составах обеих команд.

Напомним, в домашнем ответном матче Динамо сыграло вничью с Аяксом (0:0) и вылетело из Лиги чемпионов, уступив с общим счетом 1:3 по сумме двух поединков.

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Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, ответные матчи

Динамо Киев - Аякс: Вторник 28 августа 2018

Динамо Киев
Матч окончен
0 : 0
Аякс
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