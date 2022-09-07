Голкипер Руслан Нещерет сломал нос и был вынужден делать операцию, сообщает официальный сайт клуба.

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Вратарь пропустит как минимум несколько недель. В заявке на матч с Фенербахче его заменил Денис Игнатенко. Перелом носа не самая распространенная травма футболистов, но для 20-летнего Нещерета это не впервые. Эта же проблема его постигла в спарринге против Буде-Глимта еще на зимних сборах Динамо. Молодой вратарь пока не играл в официальных матчах новой кампании.

Напомним, поединок Фенербахче – Динамо состоится завтра (8 сентября), стартовый свисток в 19:45.

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