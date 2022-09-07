Голкіпер Руслан Нещерет зламав ніс і був змушений робити операцію, інформує офіційний сайт клубу.

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Воротар пропустить щонайменше кілька тижнів. У заявці на матч з Фенербахче його замінив Денис Ігнатенко. Перелом носа не є найпоширенішою травмою футболістів, але для 20-річного Нещерета це не вперше. Ця ж проблема його спіткала у спарингу проти Буде-Глімт ще на зимових зборах Динамо. Молодий воротар поки не грав у офіційних матчах нової кампанії.

Нагадаємо, матч Фенербахче – Динамо відбудеться завтра (8 вересня), стартовий свисток о 19:45.

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