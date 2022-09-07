Експерти – про фантастичну перемогу Шахтаря над РБ Лейпциг у 1-му турі ЛЧ (4:1).

Слова – зайві. Ви все бачили самі. А якщо не бачили, то хоча б постфактум можете насолодитися найголовнішим із вчорашнього поєдинку, який, безперечно, згадуватимуть ще довго. Розгромна перемога Шахтаря на полі фаворита навіть деяких експертів позбавила їхнього традиційного красномовства. Повна несподіванка!

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Після того, як Шахтар вдруге вийшов вперед у рахунку, не втримався навіть Руслан Маліновський. Наша зірка Аталанти чітко окреслив, що дивиться трансляцію і тримає кулаки за "гірників".

Екс-збірник, телеексперт Євген Левченко якраз із категорії тих, яким від щастя було важко зібрати думки докупи.

Ба, навіть архіваріус Артур Валерко чесно зізнається: "Я в шокові".

Тему Шведа розвиває Сергій Тищенко, журналіст Футбол 24.

А ще акуратно кепкує з горе-голкіпера Петера Гулачі.

Естафету тролінгу перехоплює Андрій Твердохліб, головред Чемпіона.

Ігор Циганик вангує, що після такого матчу ціна за головну зірку "гірників" злетить просто до небес.

Коментатор Віталій Волочай в очікуванні близьких відставок головних тренерів Лейпцига та Севільї, яка провалює сезон ще гучніше за РБ.

Але нам своє робить. Журналіст Олексій Рижков відзначає надуспішний тиждень для українських команд на міжнародній арені.

Продюсер, шоумен і телеведучий Ігор Кондратюк бачить у перемозі Шахтаря щось більше.

Коментатор Олександр Золотогорський не оминув ще й новеньку форму "гірників".

Його колега Вадим Скічко проводить історичні паралелі.

Оглядач Трибуни Олександр Сажко: "Забили більше, ніж створили".

"Такий футбол нам потрібен", – радіє Олександр Денисов.

І навіть простий уболівальник київського Динамо щиро аплодує. Ця команда об'єднала вчора всю Україну.

Божевілля! Шок! Фантастика! Шахтар розніс Лейпциг у першому матчі ЛЧ – Швед оформив "угорський" дубль, космос Мудрика