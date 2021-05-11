Бразильский клуб в ближайшее время планирует рассчитаться за трансфер, который состоялся два года назад.

Не так давно суд обязал Сан-Паулу вернуть Динамо долг за трансфер Че Че. Похоже, бразильцы не хотят доводить ситуацию до запрета регистрировать трансферы, поэтому нашли способ рассчитаться с киевлянами.

Суд обязал Сан-Паулу вернуть Динамо долг за трансфер Че Че – киевляне дополнительно получат серьезную компенсацию

Спортивный директор бразильцев Карлос Бельмонте заявил, что Сан-Паулу в ближайшее время продаст своего игрока Элинью в РБ Брагантино, а все заработанные средства перечислит Динамо, сообщает mercadodofutebol. Предыдущее руководство бразильцев заплатило киевлянам лишь 1,75 миллиона евро.

Напомним, Че Че перешел в Динамо летом 2018, но не сумел закрепиться в Украине. В составе киевлян бразилец провел лишь 16 матчей, а в 2019-м был продан в Сан-Паулу за 5 млн евро. Сейчас 28-летний бразилец выступает за Атлетико Минейро на правах аренды.

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