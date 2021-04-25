Исполнительный директор украинской Премьер-лиги Евгений Дикий рассказал о возможном награждении новоиспеченного чемпиона уже в этом туре.

"Есть такая инициатива, что если Динамо добудет победу – клуб получит награды. После матча это узнаем, и в президентской ложе состоится вручение медалей и самого кубка.

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От УАФ будет первый вице-президент Олег Протасов и я. По регламенту назначено по 50 наград для призеров чемпионата.

Мы знаем, что Динамо ведет определенную подготовку к этому действу – монтируют сцену, а после матча ожидается фейерверк", – сказал Дикий в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, поединок против Ингульца подопечные Мирчи Луческу проведут уже сегодня, 25 апреля. Начало встречи в 17:00.

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